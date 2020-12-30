Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Первый случай заражения новой разновидностью коронавируса SARS-CoV-2 выявили в США на территории штата Колорадо, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление губернатора региона Джареда Полиса.

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Речь идет о высокозаразной мутации вируса, ранее обнаруженной в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в канадской провинции Альберта зафиксировали первого в регионе носителя новой формы SARS-CoV-2 из Великобритании. Всего специалисты Канады зарегистрировали пять таких случаев в стране.

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