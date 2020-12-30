Каракас, , 01:23 — REGNUM Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» получат 10 млн жителей Венесуэлы, заявила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес, передает телеканал TeleSUR.

Она сообщила, что венесуэльские власти уже заключили соответствующее соглашение с российской стороной. Родригес добавила, что руководство Венесуэлы готово к быстрому началу вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Николас Мадуро Герра одним из первых в стране вакцинировался препаратом «Спутник V».

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