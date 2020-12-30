Дублин, , 01:21 — REGNUM В Ирландии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1546 человек, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

«Это абсолютный максимум по заражениям за весь период пандемии», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на ирландской территории достигло 88 439. Также за минувшие сутки в республике скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ирландии от осложнений COVID-19 скончались 2213 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Ирландии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании. Теперь эксперты из Дублинского университетского колледжа изучают масштабы распространения инфекции по республике.