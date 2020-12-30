Белград, , 03:40 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 28 декабря заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет использоваться, пока она не будет одобрена сербскими институтами здравоохранения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе пресс-конференции политик сообщил, что с 4 по 27 января 77 тысяч доз вакцин Pfizer прибудут в Сербию. Вакцинацию в первую очередь пройдет медицинский персонал и пожилые люди.

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Первые партии вакцины «Спутник V» прибудут в Сербию еще до конца года, однако, по словам Вучича «это ничего не говорит, поскольку мы должны получить разрешение наших институтов здравоохранения». Глава кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Зоран Гойкович заявил, что после одобрения «Спутника V» граждане будут вольны выбирать между российскими и западными вакцинами.

Днем ранее, 27 декабря, премьер-министр Сербии Ана Брнабич была вакцинирована американской вакциной Pfizer.

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