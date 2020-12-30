Тирана, , 01:19 — REGNUM Во вторник, 29 декабря, в Албании в результате исследования 2682 образцов выявили ещё 574 случая заражения коронавирусом. Ещё 578 человек были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 57 146 случаев заражения коронавирусом. 32 700 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1170 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 23 276 человек, из них более половины —13 356 — в Тиране. Число госпитализированных за последние две недели снизилось на 200 человек. На стационарном лечении находятся 286 пациентов, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 318 носителей коронавируса