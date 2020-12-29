Подгорица, , 23:42 — REGNUM Фонд российского бизнесмена Олега Дерипаски «Вольное дело» подарил государственной больнице Котора оборудование для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Им оснастят новую лабораторию, которая будет открыта в январе 2021 года, сообщает RTCG.

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Лаборатория заработает после завершения обучения сотрудников и процесса тестирования оборудования.

Лабораторное оборудование включает в себя диагностические устройства для ПЦР производства Thermofisher, которые позволяют анализировать в среднем 550 тестов на коронавирус в день. В лаборатории будут созданы все необходимые условия для взятия проб у пациентов.

На оснащение диагностического центра было потрачено около 340 тысяч евро. Помимо оборудования, фонд также закупил расходные материалы, необходимые для лаборатории, специальные средства защиты сотрудников и дезинфицирующие средства, говорится в сообщении фонда.