Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Пользователи сервиса подписки Xbox Game Pass, возможно, получат доступ к каталогу аналогичной службы — Ubisoft Plus Games. Об этом 29 декабря сообщил портал Game Rant.

Издание обратило внимание, что эта информация появилась в сети, сначала о ней сообщил портал Xbox Worlds, а затем издание PureXbox. Автор статьи отметил, что пока к этим публикациям стоит отнестись критически, поскольку подтверждений нет, однако высказал мнение, что Xbox вполне может видеть смысл в реализации этого проекта.

Напомним, в ноябре 2020 года подписчики Xbox Game Pass получили доступ к каталогу сервиса EA Play. Интеграция служб была произведена 10 ноября 2020 года, в день старта продаж консолей Xbox Series S и Series X.

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