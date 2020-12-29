Любляна, , 23:31 — REGNUM Словения 29 декабря предложила помощь Хорватии, которая пострадала от разрушительного землетрясения 28 декабря. Она направит палатки, кровати и обогреватели для пострадавших. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Премьер-министр Словении Янес Янша написал в своём профиле в социальной сети, что сразу после землетрясения он связался с хорватским коллегой Андреем Пленковичем и предложил помощь.

«Наша администрация по защите и спасению находится в режиме полной готовности и находится в непосредственном контакте со спасательным службами Хорватии», — написал Янша.