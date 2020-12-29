Париж, , 23:22 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 64 078 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 969 пациентов. Об этом во вторник, 29 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 11 395 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,574 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный французской социологической компанией Ipsos совместно со Всемирным экономическим форумом и опубликованный во вторник, 29 декабря, выявил, что лишь четыре жителя Франции из десяти готовы пройти вакцинацию от вируса SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чемпионом мира» по числу противников вакцины от COVID-19 стала Франция