Подгорица, , 23:04 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1627 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 445 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 2 человека скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 29 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 9 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 66 лет, а самому младшему 65 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 47 414, а количество скончавшихся составляет 677 человек с начала 2020 года.