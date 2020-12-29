Варшава, , 22:46 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире Polskie Radio 24 заявил, что учителя, согласно имеющимся планам, должны быть вакцинированы от COVID-19 во второй половине января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

«Мы приложим все усилия для того, чтобы учителя как можно раньше смогли получить вакцины. Но не все будет зависеть от нас. Все зависит от количества имеющихся вакцин. Сперва, как известно, будут вакцинированы медработники, затем пожилые люди, а учителя должны быть следующими. По подсчетам, первые учителя получат прививки во второй половине января», — подчеркнул Чарнек.

Министр аргументировал стремление как можно скорее вакцинировать учителей в связи с тем, что 17 января заканчиваются зимние каникулы, и учителям вновь придется ежедневно сталкиваться с большим количеством детей в классах.

Напомним, в Польше очно продолжают обучаться лишь ученики 1−3 классов, в то время как средние и старшие классы полностью или частично переведены на дистанционное обучение.

Вакцинация от COVID-19 в республике началась 27 декабря. Первые граждане, получившие прививки, являются медицинскими работниками.