Варшава, , 22:32 — REGNUM 29 декабря министр здравоохранения Польши Адам Недзельский провел пресс-конференцию, в рамках которой поделился ожиданиями руководства республики о формировании «коллективного иммунитета» от COVID-19 у населения Польши. Об этом передает Polskie Radio 24.

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По словам главы минздрава, для того чтобы выработался «коллективный иммунитет», необходимо вакцинировать как минимум половину населения Польши, то есть порядка 15 миллионов человек.

«Если работать как можно скорее в направлении всеобщей вакцинации, нам необходимо будет вакцинировать примерно 2−3 миллиона человек в месяц. Это очень много, и вряд ли получится набрать такую скорость. Но если всё пойдет по плану, то при таких раскладах к осени следующего года у населения уже будет коллективный иммунитет», — отметил Недзельский.

В то же время министр обратил внимание, что власти придется столкнуться с проблемой нежелания многих жителей Польши вакцинироваться, что и вовсе может поставить под вопрос возможность вакцинировать 15 миллионов человек. «Чем больше людей получат вакцинацию, тем меньше будет число ежедневных инфекций и меньше смертей», — добавил он.

Напомним, социологические исследования показали, что лишь каждый третий житель Польши готов привиться против COVID-19. Но почти половина не намерены делать это. Остальные не имеют точного решения. По мнению министра здравоохранения республики Адама Недзельского, вакцинация трети жителей Польши не обеспечит население коллективным иммунитетом и не поможет республике победить пандемию. В связи с этим польское руководство проводит кампанию по популяризации вакцинации у населения.