Женева, Швейцария, , 22:22 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 444 437 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 80 155 187 человек. Такие данные приводит 29 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 9035 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 771 128.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 441 861 новом случае заражения и 6807 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.

Согласно данным организации, лидируют среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю США, Великобритания, Бразилия, Россия и Индия.