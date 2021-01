Сиэтл, США, , 11:37 — REGNUM Видеоигры японской компании Nintendo доминируют в топ-10 продаж онлайн-магазина Amazon. Об этом 29 декабря сообщил портал DualShockers.

Стоит отметить, что рейтинг буквально захватили игры для портативной консоли Nintendo Switch. В первую часть топ-10 попали проекты The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Last of Us Part 2, Hyrule Warriors: Age of Calamity, Ring Fit Adventure и Cyberpunk 2077 (для консоли PS4).

В топ-5 вошли New Horizons (цифровая версия), Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario 3D All-Stars. Первое место в рейтинге заняла Animal Crossing: New Horizons.

Релиз Animal Crossing: New Horizons состоялся 20 марта 2020 года. Стоит отметить: менее, чем за год игра заняла второе место в рейтинге проектов для Switch (первое место сейчас занимает Mario Kart 8 Deluxe).