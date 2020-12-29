Кэри, США, , 21:15 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store (EGS) анонсировал одну из последних бесплатных игр, которые он раздаёт в рамках праздничной акции. Публикацию компания разместила 29 декабря на своей Twitter-странице.

Как и в случае с другими позициями, раздаваемыми EGS во время праздников, геймеры могут бесплатно получить карточную игру Solitairica только в течение одного дня. Они могут добавить её в свою библиотеку до момента, который наступит 30 декабря 2020 года в 19:00.

https://twitter.com/EpicGames/status/1343949904071122944

Solitairica представляет собой игру, в которой механики RPG (ролевая игра) сочетаются с карточными играми. Её разработкой занимается компания Righteous Hammer Games.

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