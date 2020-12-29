Богота, , 21:08 — REGNUM Сухой закон введён в Боготе на период 31 декабря 2020 г. — 1 января 2021 г. в рамках противодействия распространению COVID-19, сообщили 29 декабря в пресс-службе колумбийской столицы.

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По словам главы города Клаудии Лопес, «сухой закон будет действовать 31 декабря и 1 января». При этом комендантского часа не будет.

Лопес «В течение этих двух дней запрещается продавать и потреблять алкоголь в общественных местах, а также заказывать доставку напитков на дом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Колумбии до 28 февраля 2021 г. продлён введённый из-за COVID-19 режим ЧС.

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