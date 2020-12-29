Россия вступает в 2021 год с продолжающейся пандемией коронавируса. Во всех регионах страны активно продолжается вакцинация от COVID-19. Так, в Москве с 30 декабря, помимо ряда других категорий населения, могут привиться студенты старше 18 лет. Также всем привившимся студентам, пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями власти столицы пообещали разблокировать транспортные карты.

Параллельно интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» продолжает расти: так, в Аргентине уже началась вакцинация населения препаратом из РФ, а власти Венесуэлы заявили о намерении закупить 50 млн доз «Спутника V».

Вирусологи и врачи между тем советуют встречать Новый год в кругу семьи, однако подчёркивают, что никто не запрещает людям совершить прогулку в новогоднюю ночь.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в РФ, рассказывает ИА REGNUM.