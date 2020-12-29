29 Декабря
21:41
21:41
Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время объявит о партнерстве с крупным китайским производителем вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы хотим кооперироваться с другими вакцинами. Мы объявим о крупном партнёрстве по вакцинам с китайским производителем в течение ближайших пары недель», — сказал Дмитриев в эфире Bloomberg TV.
20:33
Школу в Удмуртии закрыли за противокоронавирусные нарушения
Среднюю школу №11 в Глазове временно закрыли за нарушения установленных на период пандемии санитарных правил и гигиенических нормативов. В ходе эпидрасследования выяснилось, что в школе «не проводятся в полном объеме мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи новой коронавирусной инфекции».