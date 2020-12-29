Пекин, , 19:51 — REGNUM С началом нового года ожидается модернизация информационных и новостных продуктов китайского официоза Синьхуа. Об этом 29 декабря сообщается на официальном сайте агентства со ссылкой на заявление главного редактора Хэ Пина.

С 1 января 2021 года будут запущены обновленные газеты Xinhua Daily Telegraph и Reference News, а печатные СМИ Outlook Weekly, China Comment, Economic Information Daily и другие, выпускаемые в рамках программы Синьхуа, предстанут перед читателями в обновленном виде.