Лондон, , 19:13 — REGNUM Директор одной из британских школ Калвин Робинсон высказал свое мнение по поводу ограничений на очное посещение школ детьми, наложенных правительством Великобритании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

О ситуации он рассказал 29 декабря 2020 года в THE DAILY MAIL в статье под названием «Когда они усвоят ужасный урок запрета нашим детям посещать школы?«

Для учащихся средних классов объявление о том, что многие школы могут не открыться полностью до окончания февральских каникул, является жестоким ударом.

Я боюсь, что сотни тысяч молодых людей весь остаток своей жизни будут расплачиваться за это катастрофическое решение, навязанное правительству бессердечными и оппортунистическими профсоюзами, склонными использовать пандемию для получения политической выгоды.

Как директор школы и бывший учитель я возмущен новостью о том, что, хотя начальные школы должны открыться после рождественских каникул и ученики, обучающиеся в 11-х и 1-х классах, смогут вернуться в школу, остальные столкнутся с несколькими неделями неадекватного онлайн-обучения. Ущерб, нанесенный их знаниям, уже катастрофичен и, вероятно, непоправим. Дополнительная домашняя работа не может заполнить эти пробелы. Один день, когда все классы закрыты, означает больше, чем потеря всего одного дня обучения.

Каждый учитель знает, что уроки укрепляют знания, повторение пройденного нужно для того, чтобы убедиться, что полученная информация прочно закреплена. Если уроки не проводить ежедневно, многие дети будут скатываться назад. Похоже, что уже сейчас в среднем учащиеся средней школы отстают от того уровня, на который мы рассчитывали, на 15—22 месяца.

Проще говоря, 12-летние ученики 8-х классов вернулись на тот уровень, на котором они были, когда они перешли из начальной школы. А в некоторых случаях они еще больше регрессировали. Все их школьные успехи были потеряны. Это немыслимо, но это правда.

И эта трагедия происходит не только в нескольких изолированных классах — это история всей страны.

Такое заявление может показаться мелодраматичным. Но оно основано на надежных свидетельствах ведущего эксперта — Дейзи Христодулу, директора по образованию в проекте No More Marking, который сравнивает результаты работы школ по всей стране.

Благодаря перекрестным ссылкам на работы, представленные учителями со всей Великобритании, она может достаточно подробно и в полном объеме анализировать успехи детей.

Конечно, я осознаю, что правительство должно прислушиваться к советам специалистов, которые следят за распространением коронавирусной инфекции. Но я невероятно разочарован тем, что не уделяется внимания другим научным свидетельствам, которые измеряют образовательные издержки от изоляции учеников и отлучения их от школы.

Кто-нибудь в кабинете министров считает приемлемым отставание учеников на 22 месяца? Что, по их мнению, в результате станет с этим поколением?

Крайне несправедливо перекладывать самое тяжелое бремя на молодежь. Мы все страдаем от ограничений — мы отрезаны от наших друзей и семьи, наша работа под угрозой, мы с тревогой ожидаем резкого повышения налогов в будущем.

Однако никто не платит дороже школьников. Не только их повседневная жизнь и дружба переворачиваются с ног на голову, но и все их будущее.

Без образования их перспективы навсегда подорваны. Утрачена почва, которую невозможно восстановить. Больше всего в этой ситуации страдают ученики из неблагополучных семей. Совершенно невозможно представить, что дети из семей с самым низким уровнем дохода смогут продолжить обучение с помощью портативных компьютеров. Даже если бы портативных компьютеров было достаточно (а, поверьте, их нет), многие дети не имеют надежного широкополосного доступа к сети интернет. Я знаю детей, которым приходится прибегать к интернет-сигналу своих соседей, чтобы загрузить учебные материалы. В домах, где, например, есть один компьютер на троих детей разного возраста, возникают постоянные конфликты по поводу того, у кого и когда есть доступ.

Случаи, о которых я знаю, происходят только в Лондоне, но я уверен, что те же проблемы возникают и в сельской части Британии, где скорость интернета зачастую недостаточна.

Ничто из этого не принимается во внимание, когда правительство беспечно заявляет, что ученики должны «продолжать обучение из дома». С таким же успехом можно отменить школьный автобус и сказать детям, что в будущем они смогут махать руками и летать. Это показывает полное отсутствие практического мышления.

Предложение профсоюзных лидеров оставить школы закрытыми, чтобы у них было больше времени на подготовку к тестированию на COVID-19 и к защитным мерам, является особенно лживым. Школы по всей Британии приложили исключительные усилия, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей и учителей. Ограничения социального дистанцирования соблюдаются повсюду. Коридоры работают по жесткой односторонней системе, строго соблюдаются правила гигиены, и нанята целая гвардия уборщиков.

Уже доказан тот факт, что и маленькие дети, и подростки менее всего подвержены серьезному поражению вирусом COVID-19. В большинстве случаев люди с инфекцией из-за отсутствия симптомов даже не подозревают, что она у них есть. Почему тогда они должны нести основную тяжесть ограничений? Почему их жизнь разрушается? Как мы себе представляем — какими способами мы сможем когда-нибудь компенсировать им испорченное образование?

Вдобавок ко всему родители учеников, которые теперь не могут вернуться в класс, должно быть, находятся в отчаянии. Я очень твердо придерживаюсь мнения, что учителя — это не няни, а школы существуют не для того, чтобы дети не мешались дома.

Однако здесь есть практический аспект: когда классы пусты, миллионы родителей будут изо всех сил пытаться выполнять свои родительские обязанности вместо своей работы. Это очень сложно для отдельных семей, где зарплата может быть внезапно снижена. Более того, это губительно для экономики страны.

Общество — это машина сложных взаимосвязей, и в настоящее время она стоит на месте. Выньте один жизненно важный зубец из двигателя, и колеса начнут заклинивать.

Не обольщайтесь профсоюзами преподавателей — в них есть силы, которые хотят, чтобы колёса стояли. Они видят в этом возможность нанести ущерб обществу и, возможно, свергнуть правительство. Речь идет об экстремистской политике и не имеет ничего общего с образованием.

Не обвиняйте учителей в действиях их профсоюзов. В большинстве случаев с ними, вероятно, не консультировались и не предлагали каких-либо компенсаций.

Но не все учителя являются заложниками профсоюзов. Директора, с которыми я регулярно общаюсь, планируют открыть школы в обычном режиме, и таких директоров много по всей стране. Большинство учителей отчаянно пытаются вернуться к любимой работе. Очень важно, чтобы правительство их поддержало.

Школы должны быть открыты для всех наших детей! Подрыв их молодой жизни — не способ победить коронавирус!