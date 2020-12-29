Нижний Новгород, , 18:08 — REGNUM На ухудшившееся в преддверии Нового года материальное положение пожаловались 27,4% жителей Нижегородской области, принявших участие в опросе, организованном Институтом проблем социального управления.

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Еще 22% респондентов посетовали на незначительное ухудшение ситуации.

Также почти в 2,5 раза снизилось количество нижегородцев, считающих, что их социальное благополучие не изменилось — сейчас таковых насчитывается только 22,2%.

Положительным назвали изменение своего материального состояния 19,2% жителей региона. А еще 9,4% затруднились ответить на вопрос о своих финансах.

Также стало известно о том, что 73,7% участников опроса не устраивает положение их семей. При этом 32,4% нижегородцев заявили о том, что оно их «категорически не устраивает».