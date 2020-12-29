Искитим, Новосибирская область, , 18:08 — REGNUM Главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду, обвиняемого в превышении должностных полномочий, отправили под домашний арест. Об этом и сообщили в региональном управлении СКР.

«Данная мера пресечения избрана с учётом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, чиновник, зная о наличии на территории района земельного участка площадью 175 тысяч кв. м, расположенного на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года он заключил договор купли-продажи участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила более 10 млн рублей. При этом земельный участок находился в зоне рекреационного назначения. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене. В результате противоправных действий обвиняемого Российской Федерации причинён имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей.

В настоящее время идёт сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

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