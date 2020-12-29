Москва, , 17:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении пяти воинских коллективов орденами Суворова и Жукова, вручение наград произвел 29 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

Орденами Суворова награждены командование Военно-транспортной авиации и 929-й Государственный летно-испытательный центр.

По словам Сергея Шойгу, эти воинские коллективы не только обеспечили боевую подготовку и жизнедеятельность Вооруженных сил, проведение миротворческих и специальных операций, испытания авиационной техники, но и активно участвовали в борьбе с пандемией коронавируса.

Орденами Жукова награждены военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого — одно из старейших военно-учебных заведений России, а также 7-я военная база Южного военного округа и 3-я отдельная бригада специального назначения, которую глава военного ведомства назвал лучшим разведывательным соединением Центрального военного округа.

«Награждение орденами Суворова и Жукова — это достойная оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы будете и впредь честно выполнять воинский долг, способствовать повышению оборонной мощи России и защите ее национальных интересов», — сказал на торжественной церемонии Сергей Шойгу.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин наградил волонтёров Приморья