Рязань, 29 декабря 2020, 17:16 — REGNUM Новая особо охраняемая природная территория «Заколдованный лес» создана в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе правительства региона. Уникальный участок в Шиловском районе входит в тройку известных лесов с аномально растущими соснами.
Памятник природы занимает площадь 5,04 га. Эксперты подтвердили, что на этом участке находится уникальный, невосполнимый, ценный в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природно-антропогенный объект. Он представляет собой участок соснового и берёзово-соснового леса с деревьями, стволы которых значительно искривлены.
На территории заповедника также выявлено пять видов птиц, занесённых в Красную книгу Рязанской области.