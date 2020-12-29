Рязань, , 17:16 — REGNUM Новая особо охраняемая природная территория «Заколдованный лес» создана в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе правительства региона. Уникальный участок в Шиловском районе входит в тройку известных лесов с аномально растущими соснами.

Памятник природы занимает площадь 5,04 га. Эксперты подтвердили, что на этом участке находится уникальный, невосполнимый, ценный в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природно-антропогенный объект. Он представляет собой участок соснового и берёзово-соснового леса с деревьями, стволы которых значительно искривлены.

«Криволесье в Рязанской области наряду с «Кривым лесом» в Польше и «Танцующим лесом» на Куршкой косе в Калининградской области входит в тройку наиболее известных и посещаемых участков леса с аномально растущими соснами. Два других объекта уже находятся под охраной государства. Важно, что рязанский «Заколдованный лес» превосходит площади калининградского (0, 5 га) и польского (1,5−1,8 га), и в этом заключается ещё одна его уникальность», — пояснил министр природопользования региона Александр Новиков.

На территории заповедника также выявлено пять видов птиц, занесённых в Красную книгу Рязанской области.