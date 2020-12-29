Киев, , 16:36 — REGNUM На Украине «сдвинулся с места» оборонный заказ на производство ракет к боевому комплексу «Нептун». Об этом заявил директор завода «Артём» Владимир Зимин 28 декабря в интервью специализированному украинскому изданию Defense Express.

Он рассказал, что министерство обороны Украины заключило с заводом контракт на поставку ещё одних ракет — РС-80. Этот заказ способен восстановить нормальную работу предприятия, которое ранее было вынуждено перейти на однодневную рабочую неделю.

Напомним, неуправляемые авиационные ракеты РС-80 являются модернизацией советских боеприпасов С-8, запасы которых остались на Украине после распада СССР.

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