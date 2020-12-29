Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Пожилым петербуржцам следует воздержаться от посещения церковных служб в Рождество. Об этом заявила 29 декабря заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Казанский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

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Рекомендация обусловлена пандемией коронавируса. В целом о посещении храмов следует забыть людям из групп риска: тем, кто старше 65 лет или болен хроническими заболеваниями.

Катаева напомнила, что на службу не следует допускать простуженных и заболевших людей, священнослужители и все прихожане должны носить маски.

«Эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной. Сохраняются риски распространения новой коронавирусной инфекцией. Поэтому мы напоминаем о том, что целесообразно сократить посещение общественных мест и избегать большого скопления людей, постараться все праздничные мероприятия максимально проводить на открытом воздухе», — заявила Катаева.

Кроме того, Роспотребнадзор подчеркивает, что важно допускать в церкви только то количество людей, которое позволит соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее чиновники Смольного признали, что не будут проводить «рейды» по церквям, проверяя, как соблюдаются эпидемиологические требования в Рождество.

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