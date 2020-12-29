Стокгольм, , 16:07 — REGNUM Энтузиаст с ником Castox разрабатывает необычную «мафиозную» модификацию для стратегической игры Crusader Kings 3. Об этом 29 декабря сообщает портал Shazoo.

https://twitter.com/PdxInteractive/status/1343207729142390784

Сюжетная модификация Tavern of Sin расскажет о сицилийском правителе Чекколино Антонуччо и его династии. Стоит отметить, что на творение Castox уже обратили внимание разработчики из Paradox Interactive — создатели Crusader Kings 3.

Напомним, Crusader Kings 3 — это новая глобальная стратегия, релиз которой состоялся 1 сентября 2020 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата выхода первого дополнения для Cyberpunk 2077