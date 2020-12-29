Москва, , 15:43 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может стихнуть после июня 2021 года, хотя её последствия никуда не денутся. Такое мнение 29 декабря высказал глава Сбербанка Герман Греф.

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«Хвост коронавируса наверняка перейдет на первое полугодие. Впрочем, я оптимистичен — думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя её последствия никуда не исчезнут», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом, по мнению главы Сбербанка, геополитические риски выросли и развиваются, а противоречия макроэкономического характера усиливаются.

«Внутри целого ряда стран заметно увеличился долг, никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой», — добавил Греф.

Кроме того, как считает банкир, в настоящее время ни одна в мире страна не приспособилась в полной мере к новому цифровому и технологическому состоянию общества, и это является серьезным вызовом для современности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России сформирован запас в размере семи миллионов ПЦР-тестов, способных определить болен человек COVID-19 или нет.