Уфа, , 15:40 — REGNUM Проанализировать возможность использования кумыса при реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Отмечается, что данный вопрос рассматривали в правительстве республики на онлайн-совещании в формате «Сельский час». На нём чиновники рассмотрели механизмы содействия продвижению продукции на региональном рынке.

В связи с этим, глава Башкирии поручил республиканскому министерству сельского хозяйства вместе с министерством здравоохранения региона изучить возможности использования кумыса во время реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.

По его словам, кумыс является очень полезным напитком. В связи с этим руководство региона готово выделить необходимые средства и поддержать местных производителей, поставляющих этот качественный продукт для оздоровления жителей, подчеркнул он.

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