Архангельск, , 14:47 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 529 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Накануне состоялось очередное заседание рабочей группы по разбору летальных исходов ковид-пациентов.

«По итогам анализа 56 пакетов документов установлено, что 38 человек скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, 17 — от других причин. Таким образом, по состоянию на 29 декабря 2020 года в регионе официально подтверждено 529 летальных случаев от COVID-19», — рассказали в штабе.

Всего с начала пандемии в Архангельской области скончались более 700 пациентов с коронавирусом.