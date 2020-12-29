Москва, , 14:46 — REGNUM Федеральный закон 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О легализации доходов, полученных преступным путем» (в простонародье — «Указ семь-восемь») существует уже почти 20 лет и нуждается в периодических корректировках, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Это связано как с изменением величины сумм, подпадающих под «подозрительные сделки», из-за заметно выросшей за это время инфляции и покупательной способности граждан, снизившегося курса рубля, так и с появлением новых технологий, которые приходится учитывать при выявлении противозаконных деяний.

Ничего удивительного в том, что ожидаются очередные корректировки, предполагающие приведение норм данного закона в соответствие нынешним реалиям, нет.

В законе изменены величины «подозрительных» сумм по сделкам, которые довольно часто используются мошенниками для незаконных финансовых операций.

Добавлены новые виды переводов денежных средств, которые могут быть использованы (а точнее — уже активно используются) при ведении «двойной бухгалтерии», для ухода от налогов, отмывания преступных доходов и так далее.

Для законопослушных граждан ничего существенного не изменится. В том случае если ваша финансовая транзакция по ряду характеристик будет отнесена к подозрительным и заблокирована, то после предоставления в Росфинмониторинг соответствующих документов, подтверждающих законность ваших действий, платеж будет разблокирован.

Так что рядовым российским гражданам опасаться нечего», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень денежных операций, подпадающих под контроль финансовой разведки, будет расширен в России с 10 января 2021 года.

Читайте также: В РФ контроль за денежными операциями расширят в начале 2021 года