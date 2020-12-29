Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Спасатели Петербурга настрого запретили горожанам пытаться выйти на лёд в новогодние праздники. О подстерегающей на льду опасности напомнил главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нева Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы сейчас слышали, что прогноз погоды неутешительный — практически нулевая температура, ледовая обстановка на сегодняшний день очень тяжелая, сложная, ледяной покров не превышает 5−7 см, это говорит о том, что выход на него вообще категорически запрещен. Если на закрытых водоемах еще может быть до 10 см, и то всё равно не допускается выход на лёд, то на территории Невской губы, Финского залива, к сожалению, его фактически нет. Это представляет собой ледяную кашу и снег, больше ничего нет там», — заявил Колесов.

Он напомнил, что до 15 января в Петербурге официально запрещено выходить на лёд. В этот период МЧС вместе с полицией запланированы профилактические рейды. Поисково-спасательные службы будут работать в усиленном круглосуточном режиме, включая Приморский, Красносельский и Курортный районы, а также Кронштадт.

Кроме того, судно на воздушной подушке постоянно дежурит в зоне Петропавловской крепости, в зоне видимости спасателей находится и Стрелка Васильевского острова.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов объяснил запрет выхода на лёд в Петербурге