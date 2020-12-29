Уфа, , 14:46 — REGNUM 638 катков залили в текущем году в Башкирии. Об этом 29 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, в 2020 году залили на 100 катков и хоккейных коробок больше, чтобы жители больше проводили времени на улице. Ведь заболеваемость в помещениях гораздо выше, отметил Хабиров.

Глава Башкирии также пожелал всем жителям больше заниматься спортом и быть здоровыми.

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