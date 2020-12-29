Москва, , 13:55 — REGNUM Более половины жителей России (56%) считают, что из-за пандемии коронавируса и карантина произошло усиление единства между людьми, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечают, что люди стали чаще заниматься волонтерской или добровольческой деятельностью 59% опрошенных. Чаще всего об этом говорят молодые люди 18−24 лет и граждане старше 60 лет — по 64%.

Главные причины, почему люди занимаются волонтерской деятельностью, — хотят чувствовать себя полезными (45%), используют возможность решить общие проблемы (31%), реализуют себя и свои инициативы (17%).

Опрос по телефону проведен 25 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавируса привело к тому, что к добровольческому движение стали приобщаться люди более старшего возраста.

Читайте также: Волонтёрское движение в России «повзрослело» за время пандемии