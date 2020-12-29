Москва, , 13:54 — REGNUM Положительная динамика в противодействии новой коронавирусной инфекции наблюдается в ряде российских регионов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 29 декабря на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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Он уточнил, что говорит о Псковской, Кировской, Тамбовской областях, Калмыкии и Ненецком автономном округе. Там становится меньше заболевших.

«Эти регионы дают положительный эффект с противоэпидемическими мероприятиями и качеством лечения пациентов», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в большинстве российских регионов ситуация с заболеванием COVID-19 стабилизируется.