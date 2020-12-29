Москва, , 13:46 — REGNUM Правительство России приняло решение продлить компенсации людям, которые работают на Крайнем Севере. Об этом 29 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин напомнил об особенностях регулирования трудовых отношений, действовавших в 2020 году из-за пандемии.

«Прежде всего, это касается людей, которые работают на Крайнем Севере. Им работодатели раз в два года должны компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно», — сказал премьер-министр.

По его словам, из-за ограничительных мер многие работники не смогли отправиться в отпуск, однако, по решению правительства, смогут получить эту компенсацию в 2021 году, когда отправятся в отпуск.

Мишустин отметил, что соответствующее постановление уже подготовлено.