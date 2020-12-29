Москва, , 13:48 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в России начала изменяться в лучшую сторону. Об этом 29 декабря рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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«Сегодня на амбулаторном лечении находится 80% заболевшего населения — это 900 тысяч человек. Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших, активно наблюдающихся снизилось на 4%. В коечной сети достаточное количество мест для пациентов, нуждающихся в стационарной помощи», — сообщил Мурашко.

Также министр сообщил, что в рамках подготовки к новогодним праздникам ведомство направило в регионы страны рекомендации не только о том, как работать в эти дни, но и о том, как правильно вести информационную кампанию по профилактике заболеваний и травм.

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