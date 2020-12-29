Ташкент, , 13:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал критически пересмотреть деятельность агентства информации и массовых коммуникаций республики. Об этом он заявил 29 декабря во время выступления с посланием парламенту.

Глава государства напомнил, что агентство было создано для поддержки и защиты СМИ, а также для помощи информационным службам государственных органов.

Мирзиёев добавил, что улучшение работы агентства информации позволит выйти на новый уровень реформ в информационной сфере, а также обеспечит дальнейшее развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Шавкат Мирзиёев раскритиковал чиновников за пренебрежение СМИ. Он заявил о необходимости общения госслужащих с журналистами.

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