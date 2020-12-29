Иерусалим, , 13:35 — REGNUM В Израиле зарегистрировано 5449 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с октября, передает Yedioth Achronot 29 декабря.

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5449 случаев — это самый высокий показатель с 5 октября.

Министерство здравоохранения сообщает, что 28 декабря было проведено 99 758 тестов, уровень инфицирования в настоящее время составляет 5,6%, что также является самым высоким показателем за последние недели.

Тем временем только за 28 декабря 115 400 жителей Израиля были вакцинированы против COVID-19, в результате чего общее число привитых в стране достигло 495 000.