Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Администрация Нур-Султана отказалась от запуска новогоднего салюта из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь акима (главы) столицы Казахстана Акмарал Олжабаев.

Он напомнил, что всем жителям города необходимо соблюдать санитарные требования, социальную дистанцию, а также носить маски. «Надо понимать, что новогодние праздники не должны для кого-то обернуться больничными койками», — сказал Олжабаев.

Отметим, по состоянию на 29 декабря в Казахстане вывили 153 199 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 140 684 пациента, скончались — 2262 человека. Наибольшее число случаев обнаружено в Восточно-Казахстанской области.