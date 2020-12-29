Киев, , 13:16 — REGNUM На территории ДНР и ЛНР удерживается 251 гражданин Украины. Об этом написала уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 29 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«На «временно оккупированных» территориях Донецкой и Луганской областей остаётся 251 гражданин Украины. Их освобождение является самой важной задачей всех компетентных органов, привлечённых к этому процессу», — сказано в сообщении.

Она также напомнила, что 76 пленных граждан Украины были возвращены в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года. Отметим, что подавляющее большинство тех, кто был передан Киевом представителям ДНР и ЛНР, также были гражданами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона затягивает проведение очередного обмена, не предоставляя необходимую информацию.

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