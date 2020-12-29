Черкесск, , 12:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки подтвержден диагноз COVID-19 у 92 человек. Общее число носителей инфекции за все время пандемии составило, по данным на 29 декабря, 14 948 человек, сообщили в региональном минздраве. В настоящее время получает врачебную помощь в ковидных госпиталях 921 пациент. Остальные заразившиеся лечатся на дому под контролем медиков.

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Число выздоровевших за прошедший день увеличилось на 101 пациента. Общее количество сумевших справиться с болезнью достигло 13 302 человек.

Случаев летального исхода всего было зафиксировано 41. Последний раз трое человек скончались 25 декабря.

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