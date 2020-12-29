Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM Загрузка ковидных стационаров, развёрнутых в Ростовской области, остаётся высокой. Так, за истекшие сутки госпитализировано 28 пациентов. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 29 декабря.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 2 тыс. 840 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 253 человека. Под медицинским наблюдением остаются 32 тыс. 728 жителей Ростовской области.

Общая загрузка ковидных госпиталей превысила 82%. Всего в Ростовской области развёрнута 3 тыс. 451 койка для пациентов с COVID-19.

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