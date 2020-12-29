Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 469 штрафов за нарушения предписаний по борьбе с пандемией. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным министерства, 79 человек правоохранители задержали за нахождение на улице во время комендантского часа. За это нарушителям выписали штраф в размере 2000 лари (более $600). Также 390 человек были оштрафованы на 20 лари (около $6) за то, что они находились в общественных местах без масок.

«МВД призывает граждан соблюдать действующие ограничения, иначе будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законом», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что введенные в стране 28 ноября карантинные меры позволили снизить нагрузку на систему здравоохранения. Он подчеркнул, что ужесточать действующие ограничения не планируется.

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