Варшава, , 12:06 — REGNUM В игре Cyberpunk 2077 мог появится функционирующий монорельс для перемещения по городу. Об этом 28 декабря сообщил портал PCGamesN.

Фрагменты железной дороги и станций монорельса заметил геймер с ником u/Sybekul — возможно, разработчики просто не успели доработать эту функцию к релизу игры. Также некоторые эксперты считают, что этот вид транспорта может появиться в будущих дополнениях для Cyberpunk 2077.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это новая ролевая игра от польской компании CD Projekt RED. Из-за многочисленных ошибок и проблем запуска в консольных версиях её часто критикуют в сети и занижают рейтинг на сайтах-агрегаторах.

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