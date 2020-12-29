Стокгольм, , 12:08 — REGNUM Неоднократно в Агентстве общественного здравоохранения Швеции заявляли, что бессимптомное протекание COVID-19 не имеет большого значения. Однако, по мнению профессора вирусологии и клинической микробиологии из Университета Умео Фредрика Элга, данная установка ведомства ошибочна и способствует широкомасштабному распространению коронавируса. Об этом профессор сообщил в интервью газете Aftonbladet.

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«Основываясь на опыте лечения COVID-19 и других схожих заболеваний, данные свидетельствуют о том, что распространение коронавирусной инфекции от бессимптомных носителей составляет небольшую долю», — говорится на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции.

«Тот факт, что мы не восприняли всерьез бессимптомное протекание инфекции, является главной причиной того, что у нас было такое большое распространение вируса в обществе», — заявил Элг.

«Какие меры мы должны были принять?» — поинтересовались журналисты.

«Принять к сведению ту цепочку заражений, которая была хорошо известна уже во время вспышки в Ухане. Исходить из этого. Рекомендовать использовать средства защиты полости рта и органов дыхания в местах скопления людей», — ответил Элг.

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