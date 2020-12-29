Москва, , 12:02 — REGNUM Россельхознадзор планирует уже в январе 2021 года завершить разработку вакцины от коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору учреждений уже вышли на завершающий этап. Об этом 29 декабря сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Мы уже провели все исследования и сейчас вышли на завершающий этап: скоро будем регистрировать препарат», — добавил в беседе с ТАСС Данкверт.

После этого, по его словам, будет запущено производство в институте во Владимире (ФГБУ «Федеральный центр охраны животных»). Руководитель службы подчеркнул, что в случае востребованности вакцины можно будет сразу наладить её выпуск в больших объёмах.

«У нас все возможности есть для этого», — заявил Данкверт.

Глава Россельхознадзора добавил, что вакцина будет продаваться в свободном доступе. По его словам, многие страны уже проявили интерес к этой вакцине, однако это не означает, что последует какое-то продолжение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Центра им. Гамалеи, один из разработчиков вакцины «Спутник V» Борис Народицкий заявил, что в России будет продолжаться работа по созданию новых видов вакцин от коронавирусной инфекции. При этом, по его словам, создавать их надо не традиционными способами, которые требуют длительного времени, а использовать современные инновационные подходы.