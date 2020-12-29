Москва, , 12:00 — REGNUM Гражданку Молдавии Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии общего режима, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее решение 29 декабря принял Московский городской суд.

Подсудимую признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд пришел к выводу, что Цуркан, занимая должность в компании «Интер РАО», передавала молдавским спецслужбам сведения о поставках электроэнергии из России на Украину.

Помимо 15 лет колонии суд также постановил обратить в пользу государства около 656 млн рублей, которые ранее были изъяты у Цуркан.

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