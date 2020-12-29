Калуга, , 12:02 — REGNUM В Калужской области вакцинировано от COVID-19 свыше 770 человек. Среди них 625 — медицинские работники, 64 — социальные работники и 84 человека — работники системы образования, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация от COVID-19 Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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По словам министра здравоохранения области Алана Цкаева, в регионе проведено исследование на антитела у 3582 человек, из них 1848 — подлежат вакцинации. В настоящее время в области открыты пять прививочных кабинетов. После поступления в регион очередной партии вакцины из федерального центра к работе приступят ещё 14 прививочных кабинетов.

Первые 900 доз вакцины COVID-19 поступили в Калужскую область 12 декабря 2020 года.

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