Тюмень, , 11:58 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году специалисты центра трансплантации органов и тканей человека клинической больницы № 1 провели операции по пересадке печени. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

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Первую операцию по трансплантации печени курировали врачи из национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава РФ, отмечают в ведомстве.

Проведено уже три пересадки печени, в листе ожидания ещё восемь. Отмечается, что с 2017 года в областной клинической больнице № 1 было проведено 85 трансплантаций почки.

В 2021 году в регионе будут дополнительно открыты три донорских стационара в Ишиме, Ялуторовске и Тобольске. Также планируется провести операцию по трансплантации сердца.