Красноярск, 29 декабря 2020, 11:58 — REGNUM Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) не уходят из Красноярска. В столице края продлили режим «чёрного неба».
Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноярске с 19 часов (местное время) 29 декабря до 19 часов 30 декабря ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Объявлены НМУ первой степени опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Красноярске ввели с вечера 26 декабря.
Читайте также: В Красноярске на трое суток вводится режим «чёрного неба»