Красноярск, , 11:58 — REGNUM Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) не уходят из Красноярска. В столице края продлили режим «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноярске с 19 часов (местное время) 29 декабря до 19 часов 30 декабря ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявлены НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Красноярске ввели с вечера 26 декабря.

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